В день обстрела Киева: бывший "Холостяк" Черкасов с женой развлекся на концерте Меладзе

Главный герой 7 сезона проекта "Холостяк", пловец Дмитрий Черкасов вместе с женой побывал на концерте российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе. Об этом Александра сообщила 25 апреля, в День траура.

24 апреля, когда Россия массированно обстреляла Киев, Дмитрий и Александра посетили концерт Меладзе в Дублине. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Черкасовой.

Тоже интересно Скандальные и зажигательные: какими были главные холостяки страны в самом романтическом шоу

Александра Черкасова опубликовала фотографию с Дмитрием. Улыбающиеся муж и жена позируют на фоне афиши концертов Валерия Меладзе, обнимаясь. В описании к фото женщина отметила российского певца.

Дмитрий Черкасов с женой / Фото из инстаграма Александры Черкасовой

Также Александра распространила видео с концерта русского певца.

Отметим, что Александра Черкасова опубликовала соответствующие фото и видео 25 апреля, когда был День траура по погибшим в результате массированной атаки России на Киев 24 апреля.

В ответ на один из комментариев женщина написала, что концерт Меладзе состоялся 24 апреля, тогда она видео не публиковала. А о том, что 25 апреля объявили Днем траура, узнала уже после того, как распространила его.

Александра Черкасова ответила на комментарий / Скриншот из инстаграма

Александру Черкасову раскритиковали в сети

В комментариях некоторые люди раскритиковали Александру Черкасову из-за того, что она рассказала, что сходила с мужем на концерт Валерия Меладзе, который пытается усидеть на двух стульях во время войны, в День траура.

"Фу, Боже, ну как так, полное разочарование".

"Знаете, сегодня в нашей стране траур по погибшим от ужасного обстрела. Самое время рассказать своим подписчикам, как вы замечательно сходили именно на Меладзе. Жаль, что вы вообще этим еще и гордитесь и не нашлось более достойных исполнителей, на которых бы вы пошли, показывая действительно хороший пример. Также жаль, что вы за рубежом потеряли ощущение реальности, уважение к своим подписчикам, находящихся здесь и имеющих родственников в армии. Но зачем это понимать. Это же, видимо, неудобно вам".

"Я помню, как вы рыдали при полномасштабном вторжении, как в одних трусах убегали... Или, может, забыли? А теперь того москаля постите?! Вы двуличный человек, где ветер подует, туда и вы. Даже противно стало".

"Сегодня день траура. Ну для чего такое постить именно сегодня? Ходите на концерты, живите, но ведь ну чуточку нужно иметь уважение".

В то же время нашлись и те, кого поступок Черкасовой не возмутил, ведь они поймали ностальгию.

"Сашенька, спасибо за воспоминания из детства! Что бы там кто не говорил, но это была наша жизнь! Счастливая, безопасная, с мечтами и романтическими прогулками по ночному городу, с крутыми концертами по телевидению в предновогодний вечер... Эх... Как же хочется снова туда, в адекватный мир!"

"Вау, ностальгия детства, когда слышишь Меладзе. Вам желаю только мира и добра, живите свою жизнь и наслаждайтесь моментами, а на хейтеров не обращайте внимания, ибо им всегда всё не так".

Комментарии под сообщением Александры Черкасовой / Скриншоты из инстаграма

Ранее мы сообщали, что солист группы Coldplay Крис Мартин обратился к россиянину во время концерта и сочинил для него импровизированную песню. Певец заявил, что приедет в Россию, когда Владимир Путин скажет "да".