Дмитрий Дикусар, который в ВСУ, впервые за долгое время показался на публике: как выглядит танцовщик
- Дмитрий Дикусар вернулся на телевидение как член жюри благотворительного выпуска "Танцев со звездами" после получения кратковременного отпуска со службы в ВСУ.
- Нынешнее шоу "Танцы со звездами" состоится впервые за четыре года в формате специального благотворительного выпуска, чтобы собрать средства на эвакуацию раненых защитников Украины.
Танцовщик Дмитрий Дикусар, который с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ, вернулся на телевидение после длительного перерыва. Он получил кратковременный отпуск со службы для участия в шоу "Танцы со звездами".
Правда, был не в роли хореографа, а в роли члена жюри. Его коллега Наталья Могилевская показала совместное фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
Могилевская опубликовала фотографию, где предстали судьи программы: она сама, балерина Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар.
На снимке, сделанном во время съемок, исполнительница предстала в эффектном платье с обнаженными плечами, декорированном перьями и стразами. Екатерина Кухар выбрала изящное вечернее платье с асимметричным верхом и объемными рукавами, а Дмитрий Дикусар появился в сдержанном черном костюме с белой рубашкой.
Как известно из сайта Viva, оценивать выступления 12 звездных пар будут четыре судьи. Ко всем вышеперечисленным также присоединится Дмитрий Монатик, однако именно на том фото его нет. В то же время артист опубликовал кадры с коллегами на своей инстаграм-странице.
Заметим, что в этом году телешоу покажут впервые после четырехлетнего перерыва. В эфир "Танцы со звездами" выйдут 28 декабря в формате специального предновогоднего благотворительного выпуска, где будут собирать средства на целевую эвакуацию раненых защитников Украины.
Что Дмитрий Дикусар говорил об участии в шоу?
- Он признался, что сначала сомневался, уместен ли такой проект в условиях полномасштабной войны. Однако осознал: можно подарить людям надежду, напомнить о мирной жизни и вере в победу.
- "Когда меня пригласили на благотворительный эфир, первое, на что я обратил внимание, это цель этого мероприятия. Потому что если ради развлечения, я бы даже не пытался говорить об этом с командованием. Во-вторых, я обратил внимание на должность судьи и обрадовался, потому что сейчас, при всем желании, я не смог бы быть в роли танцовщика, годы службы немного испортили мое здоровье", – рассказывал Дмитрий Дикусар.