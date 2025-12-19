Дмитро Дікусар, який в ЗСУ, вперше за довгий час показався на публіці: який вигляд має танцівник
- Дмитро Дікусар повернувся на телебачення як член журі благодійного випуску "Танців з зірками" після отримання короткочасної відпустки зі служби в ЗСУ.
- Цьогорічне шоу "Танці з зірками" відбудеться вперше за чотири роки у форматі спеціального благодійного випуску, щоб зібрати кошти на евакуацію поранених захисників України.
Танцівник Дмитро Дікусар, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, повернувся на телебачення після тривалої перерви. Він отримав короткочасну відпустку зі служби для участі в шоу "Танці з зірками".
Щоправда, був не в ролі хореографа, а в ролі члена журі. Його колега Наталія Могилевська показала спільне фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.
Могилевська опублікувала світлину, де постали судді програми: вона сама, балерина Катерина Кухар та Дмитро Дікусар.
На знімку, зробленому під час зйомок, виконавиця постала в ефектній сукні з оголеними плечима, декорованій пір'ям та стразами. Катерина Кухар обрала витончену вечірню сукню з асиметричним верхом та об'ємними рукавами, а Дмитро Дікусар з'явився в стриманому чорному костюмі з білою сорочкою.
Як відомо з сайту Viva, оцінювати виступи 12 зіркових пар будуть чотири судді. До всіх вищеперерахованих також долучиться Дмитро Монатік, проте саме на цьому фото його немає. Водночас артист опублікував кадри з колегами на своїй інстаграм-сторінці.
Зауважимо, що цьогоріч телешоу покажуть вперше після чотирирічної перерви. В ефір "Танці з зірками" вийдуть 28 грудня у форматі спеціального передноворічного благодійного випуску, де будуть збирати кошти на цільову евакуацію поранених захисників України.
Що Дмитро Дікусар казав про участь в шоу?
- Він зізнався, що спочатку сумнівався, чи доречний такий проєкт в умовах повномасштабної війни. Проте усвідомив: можна подарувати людям надію, нагадати про мирне життя та віру у перемогу.
- "Коли мене запросили на благодійний ефір, перше, на що я звернув увагу, це мета цього заходу. Бо якщо заради розваги, я б навіть не намагався говорити про це з командуванням. По-друге, я звернув увагу на посаду судді й зрадів, бо зараз, при всьому бажанні, я не зміг би бути у ролі танцівника, роки служби трохи зіпсували моє здоров'я", – розповідав Дмитро Дікусар.