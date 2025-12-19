Дмитро Дікусар, який в ЗСУ, вперше за довгий час показався на публіці: який вигляд має танцівник

Танцівник Дмитро Дікусар, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ, повернувся на телебачення після тривалої перерви. Він отримав короткочасну відпустку зі служби для участі в шоу "Танці з зірками".

Щоправда, був не в ролі хореографа, а в ролі члена журі. Його колега Наталія Могилевська показала спільне фото. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Могилевська опублікувала світлину, де постали судді програми: вона сама, балерина Катерина Кухар та Дмитро Дікусар.

На знімку, зробленому під час зйомок, виконавиця постала в ефектній сукні з оголеними плечима, декорованій пір'ям та стразами. Катерина Кухар обрала витончену вечірню сукню з асиметричним верхом та об'ємними рукавами, а Дмитро Дікусар з'явився в стриманому чорному костюмі з білою сорочкою.

Як відомо з сайту Viva, оцінювати виступи 12 зіркових пар будуть чотири судді. До всіх вищеперерахованих також долучиться Дмитро Монатік, проте саме на цьому фото його немає. Водночас артист опублікував кадри з колегами на своїй інстаграм-сторінці.

Зауважимо, що цьогоріч телешоу покажуть вперше після чотирирічної перерви. В ефір "Танці з зірками" вийдуть 28 грудня у форматі спеціального передноворічного благодійного випуску, де будуть збирати кошти на цільову евакуацію поранених захисників України.

Що Дмитро Дікусар казав про участь в шоу?