Практически не изменилась: Дмитрий Гордон показал, как выглядела Руслана Лыжичко в 1998 году

Журналист Дмитрий Гордон поделился архивным фото певицы Русланы Лыжичко, сделанным в 1998 году.

На тот момент артистке было 25 лет – фотография была сделана 28 лет назад. Гордон разместил эту публикацию на своей странице в инстаграме.

На фото Руслана позирует с длинными темно-каштановыми волосами, разделенными посередине пробором. Певица широко улыбается. На ней темный пиджак и светлая кофта. Рядом с Русланой стоит Дмитрий Гордон в ярко-красном пиджаке, белой рубашке и необычном галстуке с золотистым узором и черно-белыми полосками по краям.

Дмитрий Гордон и Руслана Лыжичко / Фото Феликса Розенштейна

За почти тридцать лет внешность певицы изменилась не слишком сильно. Поклонники не раз обращали внимание на то, что Руслана, которой сейчас 53 года, выглядит моложе своих лет. Архивные кадры позволяют сравнить, какой была артистка в начале своей карьеры и как она выглядит сейчас.

Руслана / Фото из инстаграма певицы

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