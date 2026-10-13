На той момент артистці було 25 років – світлину зробили 28 років тому. Публікацію Гордон розмістив на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Руслана позує з довгим темно-каштановим волоссям, розділеним посередині проділом. Співачка широко усміхається. На ній темний піджак і світла кофта. Поруч із Русланою стоїть Дмитро Гордон у яскраво-червоному піджаку, білій сорочці та незвичайній краватці із золотистим візерунком і чорно-білими смугами по краях.

Дмитро Гордон і Руслана Лижичко / Фото Фелікса Розенштейна

За майже тридцять років зовнішність співачки змінилася не надто сильно. Шанувальники неодноразово звертали увагу на те, що Руслана, якій нині 53 роки, має молодший вигляд. Архівні кадри дають змогу порівняти, якою артистка була на початку своєї кар'єри та який вигляд має тепер.

Руслана / Фото з інстаграму співачки

До слова, раніше ми також показували, який вигляд мали Могилевська, EL Кравчук, Павлік та інші українські зірки у 90-х.