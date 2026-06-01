После лет недоразумений: Дмитрий Коляденко объявил о примирении с Ириной Билык

Дмитрию Коляденко и Ирине Билык удалось уладить все недоразумения – бывшая пара помирилась.

Об этом шоумен сообщил на своей странице в инстаграме.

Вас также может заинтересовать Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк подогрели слухи о романе новыми фото

Коляденко опубликовал видео с совместного выступления с Ириной Билык. На сцене они вместе исполнили ее песню "Запомни". В какой-то момент Дмитрий поднял певицу на руки и обнял прямо во время выступления.

Наконец-то. Мир,

– коротко написал под публикацией Коляденко.

Отметим, что Дмитрий и Ирина были вместе на крестинах сына Алины Гросу. Обряд крещения состоялся 31 мая. Сына певица решила назвать Марк-Габриэль. Ирина Билык стала крестной мамой малыша, а вот Дмитрий Коляденко был ведущим на праздновании.

Отношения Дмитрия Коляденко и Ирины Билык: что известно?

С 2003 до 2006 года звезды находились в гражданском браке.

Их отношения казались гармоничными, однако между Дмитрием и Ириной часто возникали конфликты из-за ревности Коляденко.

Несмотря на это, мужчина почти каждый год делал предложение любимой. Она соглашалась, но до свадьбы дело так и не доходило. Впоследствии пара разошлась.

Разрыв был сложным и эмоциональным для обоих. После этого они еще не раз мирились, но снова ссорились и переставали общаться. Теперь, выглядит, общение удалось восстановить.