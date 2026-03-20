Более 20 лет на телевидении: как изменился Дмитрий Комаров – главный путешественник страны

Дмитрий Комаров – главный путешественник страны, неизменный ведущий программы "Мир наизнанку". Он побывал в самых отдаленных регионах мира, чтобы показать зрителям жизнь людей там. После начала российского полномасштабного вторжения ведущий сосредоточился на исследовании Украины, в частности освещает реалии войны.

Карьера Комарова на телевидении началась более 20 лет назад. Премьера "Мира наизнанку" состоялась на телеканале "1+1" в 2010 году. Как за это время изменился путешественник, смотрите на сайте 24 Канала.

Как изменился Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров родом из Киева. Он имеет два образования: окончил Национальный транспортный университет по специальности "Инженер" и Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Специалист по связям с общественностью". Однако с юного возраста мечтал о карьере журналиста.

В 12 лет Дмитрий опубликовал первую статью, а в 16 начал работать в еженедельнике "Теленеделя" – он получил должность редактора колонки "Мужчина". Также Комаров занимался фотокорреспонденцией – снимал украинских и мировых звезд, которые приезжали в Киев на гастроли, и продавал фотографии изданиям.

В течение шести лет он работал в газете "КП в Украине". Также был корреспондентом газеты "Известия в Украине", писал для журналов Playboy, EGO и других.

Дмитрий Комаров с братом и сестрой / Фото из инстаграма путешественника

Комарова интересовали путешествия еще в студенческие годы, в частности непопулярные маршруты. Парень делал фоторепортажи из экзотических стран, который продавал различным изданиям, а также делал фотовыставки.

Во время поездки в Таиланд Дмитрий задумался о том, чтобы создать программу о путешествиях. Так возник "Мир наизнанку". Однако еще до проекта мужчина объездил более 20 стран.

Дмитрий Комаров в Таиланде / Фото из инстаграма путешественника

Со своей идеей Комаров приходил ко многим телеканалам, однако согласовал ее только "1+1". Первый сезон программы "Мир наизнанку" выходил в 2010 – 2011 годах. Его сняли в Камбодже за деньги путешественника.

"Мир наизнанку", 1 выпуск 1 сезона: смотрите видео онлайн

С программой "Мир наизнанку" Дмитрий также побывал в Индии, Африке, Вьетнаме, Индонезии, Латинской Америке, Южной Америке, Непале, Японии, Бразилии, Китае, Пакистане, Эквадоре и Колумбии.

Дмитрий Комаров в Колумбии (выпуск вышел в 2023 году, а съемки проходили до начала полномасштабного вторжения) / Скриншот из видео

В 2021 году ведущий выпустил авторский проект "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", который создал к 30-й годовщине независимости Украины. Идея программы возникла у мужчины в то время, когда в мире бушевала пандемия коронавируса.

Всего вышло 3 сезона авторского проекта Комарова. Вместе с оператором Александром Дмитриевым Дмитрий побывал на острове Джарылгач, Говерле, в Олешковских песках и других местах нашей страны.

Дмитрий Комаров в 1 выпуске авторского проекта / Скриншот с видео

Во время полномасштабного вторжения Комаров побывал в городах Киевской области, которые украинские войска освободили от российских оккупантов: Гостомеле, Буче, Ирпене, и других регионах Украины.

Дмитрий продолжает путешествовать по Украине и исследовать ее. В прошлом году состоялась премьера 3 сезона программы "Мир наизнанку. Украина", а недавно вышел финальный выпуск сезона.

Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма путешественника

