Одним из таких феноменов была группа "Фантом-2" – легендарный дуэт, исчезнувший со сцены слишком рано. Что известно о коллективе, его историю и участников – читайте в материале 24 Канала.

Что стоит знать о группе "Фантом-2"?

"Фантом-2" создали Роман Матияш и Ольга Гречко в 1996 году в Ивано-Франковске.

Мало кто знает, что до этого Роман активно занимался музыкой. Он у него был особый стиль и играл на бас-гитаре в группе "Инквизиция". Впоследствии Матияш стал участником танцевальной группы "Турбо", из которого возник другой коллектив – "Турбо-Техно-Саунд". Музыканты получили второе место на "Червоной Руте" в Донецке в 1993 году.

Но из-за недоразумений с коллегами Роман оставляет "Турбо-Техно-Саунд" и создает группу "Фантом-2" вместе со своей девушкой Ольгой Гречко.

Они вместе учились в школе. Она не намного моложе его. И еще у нас в парке дискотека была, называлась "Пятачок". Он стоял в охране, а она ходила развлекаться на ту дискотеку. И так оно закрутилось, завелось. И когда еще "Турбо" выступали, она ездила с ними на концерты. А как "Турбо" распались, то они решили вдвоем создать свой новый современный проект,

– вспоминал Олег Матияш, брат певца.

В октябре коллектив выпускает дебютный альбом "Звездные войны", который продавался тиражом более 1 миллиона аудиокассет, не считая пиратских копий. На группу свалилась бешеная популярность: у них было множество концертов, подростки повторяли их стиль, песни звучали из каждого утюга.

"Фантом-2" даже приглашали за границу. Группа выступила на одной сцене с командой Bad Boys Blue и звездами DJ BoBo. В следующем году Роман и Ольга выпускают второй альбом "Без контроля" и продолжают гастроли. Также у них вышло два клипа.

Еще в 1998 Роман Матияш анонсировал еще один альбом и рассказал о планах на съемки клипов. Но тут вмешалась личная жизнь: Роман переехал во Львов, Ольга осталась в Ивано-Франковске. Через расстояние пара разошлась, а за этим распалась и сама группа. Он просуществовал 4 года.

Именно из-за расставания группа распалась полностью. О замене речь не шла. Оля просто отошла и все – "хочешь, занимайся". Она не запрещала заменять ее, но он сказал: "Точка. Значит мы свое исчерпали",

– рассказывал Олег Матияш.

Что произошло с участниками группы?

Ни Роман Матияш, ни Ольга Гречко, больше не возвращались к музыке.

Роман посвятил себя спорту: работал тренером, бодибилдером, занимался консультациями по здоровому и диетическому питанию. В 2012 году Роман попал в аварию. Его сбила машина на пешеходном переходе. Долгое время мужчина находился в больнице, он перенес операцию по пересадке почек.



8 июля 2017 года Роман Матияш ушел из жизни после проблем со здоровьем. Его похоронили в родном Ивано-Франковске. На прощании присутствовала и Ольга Гречко.

Где сейчас Ольга – неизвестно. Она прекратила публичную деятельность после ухода из группы.



В чем заключается феномен "Фантома-2"?

Творчество группы продолжало жить даже через много лет после прекращения ее существования. Их главный хит "Двое" перепевали другие украинские группы – АНТИТИЛА, KARNA и другие.

Во время полномасштабной войны "Фантом-2" помогал собирать средства на Силы Обороны Украины. Блогеры Владислав Таран и Дарья переделали хит "Двое" для благотворительного сбора и за несколько дней собрали более 300 тысяч гривен.

А уже в следующем году в образы участников "Фантома-2" перевоплотились Леся Никитюк и ее коллега Игорь Новинчук – чтобы собрать средства на наземные дроны.