Одним із таких феноменів був гурт "Фантом-2" – легендарний дует, що зник зі сцени надто рано. Що відомо про колектив, його історію та учасників – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що варто знати про гурт "Фантом-2"?

"Фантом-2" створили Роман Матіяш та Ольга Гречко у 1996 році в Івано-Франківську.

Мало хто знає, що до цього Роман активно займався музикою. Він мав особливий стиль та грав на бас-гітарі в групі "Інквізиція". Згодом Матіяш став учасником танцювального гурту "Турбо", з якого виник інший колектив – "Турбо-Техно-Саунд". Музиканти здобули друге місце на "Червоній Руті" в Донецьку у 1993 році.

Але через непорозуміння з колегами Роман залишає "Турбо-Техно-Саунд" і створює гурт "Фантом-2" разом зі своєю дівчиною Ольгою Гречко.

Вони разом училися в школі. Вона не набагато молодша за нього. І ще у нас в парку дискотека була, називалася "П'ятачок". Він стояв в охороні, а вона ходила розважатися на ту дискотеку. І так воно закрутилося, завелося. І коли ще "Турбо" виступали, вона їздила з ними на концерти. А як "Турбо" розпалися, то вони вирішили вдвох створити свій новий сучасний проєкт,

– згадував Олег Матіяш, брат співака.

У жовтні колектив випускає дебютний альбом "Зоряні війни", що продавався тиражем понад 1 мільйон аудіокасет, не враховуючи піратських копій. На гурт звалилась шалена популярність: у них було безліч концертів, підлітки повторювали їхній стиль, пісні лунали з кожної праски.

"Фантом-2" навіть запрошували за кордон. Гурт виступив на одній сцені з командою Bad Boys Blue та зірками DJ BoBo. У наступному році Роман та Ольга випускають другий альбом "Без контролю" та продовжують гастролі. Також у них вийшло два кліпи.

Ще у 1998 Роман Матіяш анонсував ще один альбом та розповів про плани на зйомки кліпів. Але тут втрутилось особисте життя: Роман переїхав до Львова, Ольга залишилась в Івано-Франківську. Через відстань пара розійшлась, а за цим розпався і сам гурт. Він проіснував 4 роки.

Саме через розставання гурт розпався повністю. Про заміну мова не йшла. Оля просто відійшла і все – "хочеш, займайся". Вона не забороняла замінювати її, але він сказав: "Крапка. Значить ми своє вичерпали",

– розповідав Олег Матіяш.

Що сталось з учасниками гурту?

Ні Роман Матіяш, ні Ольга Гречко, більше не поверталися до музики.

Роман присвятив себе спорту: працював тренером, бодибілдером, займався консультаціями зі здорового й дієтичного харчування. У 2012 році Роман потрапив в аварію. Його збила автівка на пішохідному переході. Тривалий час чоловік перебував у лікарні, він переніс операцію з пересадки нирок.



Роман Матіяш / Фото з фейсбуку "Території А"

8 липня 2017 року Роман Матіяш пішов з життя після проблем зі здоров'ям. Його поховали в рідному Івано-Франківську. На прощанні була присутня й Ольга Гречко.

Де зараз Ольга – невідомо. Вона припинила публічну діяльність після відходу з гурту.



Ольга Гречко / Фото з фейсбуку "Території А"

У чому полягає феномен "Фантому-2"?

Творчість гурту продовжувала жити навіть через багато років після припинення його існування. Їхній головний хіт "Двоє" переспівували інші українські гурти – АНТИТІЛА, KARNA та інші.

Під час повномасштабної війни "Фантом-2" допомагав збирати кошти на Сили Оборони України. Блогери Владислав Таран і Дар'я переробили хіт "Двоє" для благодійного збору і за кілька днів зібрати понад 300 тисяч гривень.

А вже в наступному році в образи учасників "Фантому-2" перевтілились Леся Нікітюк та її колега Ігор Новінчук – щоб зібрати кошти на наземні дрони.