Історія "Соколів" розпочалась з 1990 року. Художнім керівником став Михайло Мацялко. Йому також допомагала Марія Шалайкевич. До складу також увійшли: лідер-вокаліст Іван Мацялко (брат Михайла Мацялка), Ярослав Дуб (клавіші), Роман Наконечний (клавішні, акордеон), Іван Остапчук (бас-гітара), Ігор Піхоцький (гітара), Роман Касперський (клавішні, скрипка). 24 Канал розповість, що відомо про успіх гурту і де його учасники зараз.

Гурт "Соколи": як це було?

Концепція колективу була чіткою: українські пісні про козаків, УПА, а також інтерпретація фольклорного матеріалу. Музиканти створили справжній творчий спадок, який дуже сильно полюбили українці.

Гурт "Соколи" – "А зорі, а зорі": дивіться відео онлайн

Цікава й історія створення назви колективу. Учасники придумали аж 189 варіантів. Однак журналіст і публіцист Роман Пастух запропонував назватись "Соколи". Усі вирішили, що це ідеальний варіант. Перший концерт відбувся 20 січня 1990 року. Від тоді у них почався кар'єрний злет: участь у фестивалях, гастролі містами України, а також концерти за кордоном. Перші іноземні гастролі почались саме з Канади.

Гурт "Соколи" / Фото з мережі

Гурт тричі брав участь у фестивалі "Слов'янський базар". У 1992 році вирушили у всеукраїнське турне, яке присвятили 50-річчю УПА. Їхній успіх був настільки великим, що двоє учасників і художній керівник "Соколів" отримали звання народних артистів України.

У 1995 році учасники переїхали з Дрогобича до Львова. Тоді Іван Мацялко вирішив піти у сольний проєкт, а Марія Шалайкевич стала номером один у колективі.

Згодом Марії та Михайлу Мацялкові надали звання заслужених артистів України.

Марія Шалайкевич і гурт "Соколи" – "Усі ми прагнемо любові": дивіться відео онлайн

У 1999 році "Соколи" були на піку популярності. Їхнє всеукраїнське турне тривало 9 місяців.

На початку 90-х були видані три альбоми: "З Києва до Мукачева", "Гілка калини", "Все це дари Божі". А у 2002 році вийшов новий альбом гурту – "Вона одна".

Про гурт навіть знали фільм "Гей, зі Львова до Мукачева", а також вийшла книга Володимира Качкана "Хлопці, як соколи".

Гурт "Соколи" – "Гей, зі Львова до Мукачева": дивіться відео онлайн

Де зараз учасники колективу "Соколи"?

На жаль, не про всіх учасників є інформація у відкритому доступі. Відомо, що Іван Мацялко, який був одним із засновників гурту, помер у 2007 році внаслідок важкої хвороби. Його поховали на Личаківському кладовищі.

Сьогодні "Соколи" зовсім інші. У них не тільки звичний усім репертуар, а є й ноти іспанські, грецькі та навіть балканські мотиви. Сьогодні до складу колективу входять Марія Шалайкевич й Михайло Мацялко.

На сторінці у фейсбуці зрідка можна побачити нові фото з виступів "Соколів". Часто публікують архівні виступи, однак сам факт, що гурт живе досі – говорить гучніше за будь-які слова.