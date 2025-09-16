Дмитрий Комаров удивил резким похудением: как сегодня выглядит главный путешественник страны
- Дмитрий Комаров заметно похудел после развода с Александрой Кучеренко, что вызвало удивление у его поклонников.
- Развод инициировал Дмитрий Комаров, подав иск в суд в Киеве, и оба бывших партнера решили не раскрывать дополнительных деталей касательно разрыва.
В марте этого года медийщик заявил о разводе с Александрой Кучеренко после шести лет брака. Предполагают, что похудение Дмитрия Комарова может быть связано со сложным этапом в личной жизни.
Ранее зрители привыкли видеть ведущего в сильной форме и с весом, который соответствует росту Комарова, однако сейчас что-то изменилось, пишет Show24.
Сначала предлагаем взглянуть на телеведущего, как он выглядел в последнее время, чтобы сравнить с сегодняшними внешними изменениями.
Как Дмитрий Комаров выглядел в последнее время / Фото из инстаграма ведущего
Сегодня же мужчина довольно сильно изменился. Похудение повлияло на вид его лица и общей фигуры. Что стало причиной таких изменений – Комаров не рассказывает. Некоторые поклонники говорят, что не сразу могут узнать своего любимца.
Возможно, ближайшее время медийщик развеет слухи о своем резком похудении.
Что известно о разводе с Александрой Кучеренко?
- Сначала информация о разводе пары появилась из официальных документов, которые были зарегистрированы в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно им, инициатором развода стал Дмитрий Комаров. Он обратился с иском в Подольский районный суд Киева 1 января 2025 года.
- В окружении Дмитрия Комарова в основном тоже не давали комментариев относительно вероятного разрыва пары. Но некоторые друзья заметили, что удивлены этой информацией.
- Официально о разводе путешественник сообщил в своих соцсетях, опубликовав соответствующее сообщение. Он отметил, что никто никому не изменял, а другой дополнительной информации они не будут предоставлять. Александра Кучеренко написала одну единственную цитату на эту тему: "Личное останется личным".