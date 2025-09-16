Дмитро Комаров здивував різким схудненням: як сьогодні виглядає головний мандрівник країни
- Дмитро Комаров помітно схуд після розлучення з Олександрою Кучеренко, що викликало здивування у його шанувальників.
- Розлучення ініціював Дмитро Комаров, подавши позов до суду в Києві, і обидва колишніх партнери вирішили не розкривати додаткових деталей щодо розриву.
У березні цього року медійник заявив про розлучення з Олександрою Кучеренко після шести років шлюбу. Припускають, що схуднення Дмитра Комарова може бути пов'язане зі складним етапом в особистому житті.
Раніше глядачі звикли бачити ведучого у сильній формі та з вагою, яка відповідає зросту Комарова, однак зараз щось змінилось, пише Show24.
Спершу пропонуємо поглянути на телеведучого, як він виглядав останнім часом, щоб порівняти із сьогоднішніми зовнішніми змінами.
Як Дмитро Комаров виглядав останнім часом / Фото з інстаграму ведучого
Сьогодні ж чоловік доволі сильно змінився. Схуднення вплинуло на вигляд його обличчя та загальної фігури. Що стало причиною таких змін – Комаров не розповідає. Деякі шанувальники кажуть, що не одразу можуть впізнати свого улюбленця.
Можливо, найближчим часом медійник розвіє чутки про своє різке схуднення.
Що відомо про розлучення з Олександрою Кучеренко?
- Спершу інформація про розлучення пари з'явилась з офіційних документів, що були зареєстровані у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Відповідно до них, ініціатором розлучення став Дмитро Комаров. Він звернувся з позовом до Подільського районного суду Києва 1 січня 2025 року.
- В оточенні Дмитра Комарова здебільшого теж не давали коментарів щодо ймовірного розриву пари. Та деякі друзі зауважили, що здивовані цією інформацією.
- Офіційно про розлучення мандрівник повідомив у своїх соцмережах, опублікувавши відповідний допис. Він зазначив, що ніхто нікому не зраджував, а іншої додаткової інформації вони не надаватимуть. Олександра Кучеренко написала одну єдину цитату на цю тему: "Особисте залишиться особистим".