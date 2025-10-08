Уже около четырех лет дипломат Дмитрий Кулеба находится в отношениях с бизнесвумен Светланой Павелецкой. Об их отношениях стало известно не сразу, ведь сначала пара скрывала личную жизнь. Но сейчас они открыты перед публикой: делятся совместными фото, рассказывают о быте и планах на будущее.

В материале Show 24 предлагаем вспомнить, как складывались отношения бывшего министра иностранных дел Украины и коммуникационерки и основательницы издательства "Книголав". Полную историю любви Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой читайте дальше.

Когда познакомились Дмитрий и Светлана?

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая впервые встретились в 2003 году. В то время будущий глава МИД учился на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где также получала образование и Светлана.

У нас создали команду для студентов-международников, мы имитировали судебный процесс, играли что-то вроде дебатов. Нам дали тренера – им был Дмитрий,

– рассказывала Павелецкая.

Кулеба признался, что уже и тогда между ними "что-то вспыхнуло", но каждый из них двигался отдельным путем. Поэтому с тех пор они не виделись до 2014 года.

В 2014 Светлана работала на "1+1" и вместе с командой работала над запуском нового канала. Тогда она обращалась к Дмитрию по рабочим вопросам. В то время оба жили своей жизнью.

Когда у пары закрутились отношения?

В 2022 году Дмитрий Кулеба стал автором книги "Война за реальность". Накануне публикации он советовался, в какое издательство обратиться, – и решил выбрать "Книголав", соучредителем которого является Павелецкая.

Мы встретились. Это все сначала было о книге, а потом стало о любви,

– вспоминал Кулеба.



Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / Фото из инстаграма Светланы Павелецкой

Пара поделилась, что начала жить вместе в 2021 году. В декабре того же года в сеть попали их совместные фото. В то время Дмитрий Кулеба еще был женат на Евгении Кулебе (в браке с которой родилось двое детей). Супруги развелись официально примерно в 2022 году.

Уже в следующем году Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая публично подтвердили, что находятся в отношениях.



Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая / Фото из инстаграма Дмитрия Кулебы

Сейчас пара проживает в квартире, которая принадлежит Светлане Павелецкой. Коммуникационщица приобрела ее в 2021 году за 282 тысячи долларов. У них нет четкого распределения бюджета, как и проблем в быту.

Мы не ссоримся. Я не могу вспомнить ни одной ссоры. Мы 20 лет шли друг к другу, чтобы тратить это время на ссоры?

– говорил Дмитрий Кулеба.

"Как живет Кулеба?" – осмотр квартиры: смотрите видео онлайн

Хотят ли Дмитрий и Светлана пожениться?

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая находятся в гражданском браке. Сейчас для них не важен факт штампа в паспорте, пара считает это формальностью.

Единственная проблема, которая возникает, это когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском оно звучит нормально, сказать, что это мой партнер. На украинском оно вообще как-то странно звучит. Поэтому мы решили говорить, что это "моя жена" или "мой муж",

– отметил Дмитрий Кулеба.

Также пара пока не планирует заводить общих детей. Дмитрий воспитывает сына и дочь от предыдущего брака, Светлана также имеет сына.

"Думаю, что все родительские функции каждый из нас выполнил сполна. Мы не хотим больше детей. И не хотели их на момент, когда встретились. Мы наслаждаемся друг другом и родительской работой, которая была выполнена до", – рассказывала бизнесвумен.