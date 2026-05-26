26 мая, 17:45
2

Дмитрий Кулеба женился на Светлане Павелецкой: первые видео с празднования

Мария Примыч

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба женился на своей избраннице, издательнице Светлане Павелецкой. Они официально оформили отношения через приложение Дія.

Об этом Павелецкая сообщила на своей странице в инстаграме. Она поделилась видео с особого дня.

Светлана Павелецкая опубликовала видео с утра невесты, как ей делали макияж на прическу: издательница собрала волосы в пучок. Для церемонии женщина выбрала белое платье от бренда GASANOVA, украшенное жемчугом. А бывший министр иностранных дел Украины надел белую вышиванку и коричневые брюки.

Церемония бракосочетания прошла в приложении Дія, а празднование состоялось в узком кругу. Среди присутствующих были дочь Кулебы от бывшей жены Евгении – Любовь и сын Павелецкой – Александр. Вокруг стола бегали их домашние любимцы, поэтому царила веселая и семейная атмосфера.

Нас никто не сломает. Ищите друг друга, любите и будьте вместе. Потому что жизнь – это любовь, 
– написал Дмитрий Кулеба под видео с празднования.

В комментариях под сообщением Светлану и Дмитрия поздравили телеведущий Андрей Бедняков, блогерша Алина Шаманская, актриса Даша Малахова и другие. Им желают счастливой супружеской жизни.

Как развивались отношения Кулебы и Павелецкой?

Кулеба и Павелецкая познакомились в 2003 году. Светлана и другие студенты-международники участвовали в учебной игре, похожей на юридические дебаты, а Дмитрий был их ментором.

В 2014 году они возобновили общение, но начали встречаться только через несколько лет. Кулеба захотел издать свою книгу "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ" в издательстве "Книголав", соучредителем которого является Павелецкая.

Позже между Дмитрием и Светланой завязались романтические отношения. В 2021 году они съехались, а осенью 2025-го дипломат сделал предложение любимой.

