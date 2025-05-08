Больше не пара: известный украинский актер объявил о разводе с женой

Звезда фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь" Дмитрий Линартович поделился подробностями личной жизни. Актер, который с первых дней российского вторжения стал на защиту Украины, признался, что развелся с женой.

Он рассказал, как они с любимой приняли такое решение и поделился, поддерживают ли дальше связь. Сообщает Show 24 со ссылкой на ОBOZ.UA.

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По словам Линартовича, его бывшая жена и двое сыновей сейчас живут за границей. Актер рассказал, что в начале войны отвез семью в Киевскую область, однако из-за опасности и постоянных обстрелов они были вынуждены покинуть Украину.

Сначала они переехали в Польшу, потом в Италию, а впоследствии – снова перебрались. Жена с сыновьями сейчас живет за океаном,

– поделился Дмитрий.

Он отметил, что решение о расторжении брака было взаимным. Несмотря на развод, актер продолжает поддерживать связь с сыновьями и помогать им.

Я люблю своих детей и с уважением отношусь к их матери. Спасибо ей за то, что подарила мне двух замечательных казаков,

– отметил Линартович.

Сейчас Дмитрий восстанавливается после тяжелого ранения, которое получил в январе 2023 года во время боевых действий вблизи Соледара. Стоит отметить, что с началом полномасштабного вторжения России актер сразу вступил в ряды территориальной обороны, а впоследствии подписал контракт и прошел отбор в десантно-штурмовые войска. За время службы Линартович участвовал в боях на Херсонском направлении и в районе Бахмута в Донецкой области.

Несмотря на длительную реабилитацию, актер постепенно возвращается к творческой деятельности – ему удается периодически сниматься в кино и выступать в театре.

Заметим, накануне лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк подтвердил развод с женой.