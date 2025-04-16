Андрей Хлывнюк в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину рассказал о том, что ему снится. Среди перечисленного он вспомнил об Анне и назвал ее "бывшей женой", передает Show 24.
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Ранее лидер "Бумбокса" отказывался комментировать информацию о разводе. Поэтому короткая реплика стала подтверждением, что он действительно расторг брак с женой.
Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне,
– рассказал Андрей Хлывнюк.
Андрей Хлывнюк и Анна Копылова / Фото с фейсбука
Личная жизнь Андрея Хлывнюка
- Андрей Хлывнюк и Анна Копылова тайно поженились в 2010 году. В том же году у них родился первенец Иван, через три года на свет появилась дочь Александра. Лидер "Бумбокса" редко делился личным, лишь иногда показывал фото с детьми.
- В феврале 2020 в прессе заметили, что Андрей и Анна уже не появляются на светских мероприятиях вместе. Журналистка Соломия Витвицкая заявила, что Анна решила уйти из семьи.
- В 2021 году дело о разводе супругов появилась в официальных реестрах. Но Андрей Хлывнюк так и не комментировал развод и резко реагировал на вопросы о личном.