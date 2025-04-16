Андрей Хлывнюк в интервью белорусскому режиссеру Николаю Халезину рассказал о том, что ему снится. Среди перечисленного он вспомнил об Анне и назвал ее "бывшей женой", передает Show 24.

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Ранее лидер "Бумбокса" отказывался комментировать информацию о разводе. Поэтому короткая реплика стала подтверждением, что он действительно расторг брак с женой.

Я часто разговариваю со своей бывшей женой во сне,

– рассказал Андрей Хлывнюк.



Андрей Хлывнюк и Анна Копылова / Фото с фейсбука

Личная жизнь Андрея Хлывнюка