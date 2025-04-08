Первым решил подать на развод именно Стив Гуттенберг. Об этом свидетельствуют судебные документы, сообщает Show 24 со ссылкой на TMZ.

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Звезда сериала "Полицейская академия" подал документы на разрыв брака 4 апреля. В заявлении актер отметил, что причиной развода с женой стали "непримиримые разногласия".



Стив и Эмили Гуттенберг / Фото из инстаграма актера

Напомним, на днях Канье Уэст намекнул, что его покинула Бьянка Цензори. В новом треке он поет о том, что Бьянке не понравились его высказывания в соцсетях, из-за этих публикаций у нее якобы были панические атаки. После этого женщина якобы ушла от рэпера.

Что известно о Гуттенберге и его личной жизни

Стив Гуттенберг – известный американский актер и продюсер. Стал известным благодаря роли курсанта Кэри Магоуни в фильме "Полицейская академия". Также является звездой лент "Кокон", "Короткое замыкание", "Трое мужчин и младенец". Сейчас актеру 66 лет.

Стив Гуттенберг женился на журналистке Эмили Смит в январе 2019 года. Еще в 2024 он поздравлял жену с годовщиной брака. У пары не было общих детей, однако перед свадьбой они подписали брачный контракт. В нем говорилось, что актер будет выплачивать бывшей жене алименты.

Для Гуттенберга это второй развод. В 1991 он разошелся с моделью Дениз Бикслер.