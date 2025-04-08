Першим вирішив подати на розлучення саме Стів Гуттенберг. Про це свідчать судові документи, повідомляє Show 24 з посиланням на TMZ.

До слова Одне одного зжерли, – Юрій Ткач пояснив, що спричинило кризу в шлюбі з дружиною

Зірка серіалу "Поліцейська академія" подав документи на розрив шлюбу 4 квітня. У заяві актор зазначив, що причиною розлучення з дружиною стали "непримиренні розбіжності".



Стів та Емілі Гуттенберг / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, днями Каньє Вест натякнув, що його покинула Б'янка Цензорі. У новому треці він співає про те, що Б'янці не сподобалися його висловлювання в соцмережах, через ці публікації в неї нібито були панічні атаки. Після цього жінка начебто пішла від репера.

Що відомо про Гуттенберга та його особисте життя

Стів Гуттенберг – відомий американський актор і продюсер. Став відомим завдяки ролі курсанта Кері Магоуні у фільмі "Поліцейська академія". Також є зіркою стрічок "Кокон", "Коротке замикання", "Троє чоловіків і немовля". Зараз актору 66 років.

Стів Гуттенберг одружився з журналісткою Емілі Сміт у січні 2019 року. Ще у 2024 він вітав дружину з річницею шлюбу. У пари не було спільних дітей, однак перед весіллям вони підписали шлюбний контракт. У ньому йшлося, що актор виплачуватиме колишній дружині аліменти.

Для Гуттенберга це друге розлучення. У 1991 він розійшовся з моделлю Деніз Бікслер.