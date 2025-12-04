Дмитрий Монатик рассказал, как изменилась его жизнь после рождения третьего сына

В конце прошлого года, на Сочельник, Дмитрий Монатик стал многодетным отцом. Его жена Ирина родила третьего сыночка.

Супруги сообщили о счастливой новости в соцсетях, когда сделали совместное семейное фото с новорожденным малышом на руках, пишет 24 Канал.

По словам певца, с рождением еще одного ребенка жизнь очень сильно изменилась. Дмитрий говорит, что он с женой снова вспомнили, как это быть родителями младенца.

Это такие особенные, теплые эмоции. А наши старшие сыновья в один миг стали такими взрослыми – они нам очень помогают, и это невероятно трогает,

– откровенно рассказал исполнитель.

Монатик признается, что "рожать в бомбоубежище под обстрелами, почти каждую ночь спускаться в укрытие с детьми – это сложные вызовы". Но они, как семья, проходят все вместе, как одна команда. И держатся, так же как и все другие украинские семьи, которые выбрали жизнь в Украине во время войны.

MONATIK в интервью 24 Каналу также рассказал, хотел бы стать участником шоу "Танцы со звездами".

