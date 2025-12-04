Супруги сообщили о счастливой новости в соцсетях, когда сделали совместное семейное фото с новорожденным малышом на руках, пишет 24 Канал.
По словам певца, с рождением еще одного ребенка жизнь очень сильно изменилась. Дмитрий говорит, что он с женой снова вспомнили, как это быть родителями младенца.
Это такие особенные, теплые эмоции. А наши старшие сыновья в один миг стали такими взрослыми – они нам очень помогают, и это невероятно трогает,
– откровенно рассказал исполнитель.
Монатик признается, что "рожать в бомбоубежище под обстрелами, почти каждую ночь спускаться в укрытие с детьми – это сложные вызовы". Но они, как семья, проходят все вместе, как одна команда. И держатся, так же как и все другие украинские семьи, которые выбрали жизнь в Украине во время войны.
Дмитрий Монатик с семьей / Фото из инстаграма артиста
Что известно о рождении третьего сына в семье Монатика?
- Когда супруги сообщили сыновьям, что в их семье будет пополнение, то ребята отреагировали по-разному. Старший Даниил такой новости обрадовался, а вот Платон сначала немножко расстроился, ведь мальчику нравилось быть самым младшим.
- Ирина рожала в бомбоубежище во время массированного обстрела Киева, а артист присутствовал на родах.
- Сыночка назвали Леоном и это не случайно. Оказалось, что имя приснилось Дмитрию. Он проснулся, назвал его жене, а та сразу согласилась.