Дмитро Монатік розповів, як змінилось його життя після народження третього сина

Наприкінці минулого року, на Святвечір, Дмитро Монатік став багатодітним батьком. Його дружина Ірина народила третього синочка.

Подружжя повідомило про щасливу новину у соцмережах, коли зробило спільне родинне фото з новонародженим малюком на руках, пише 24 Канал.

За словами співака, з народженням ще однієї дитини життя дуже сильно змінилось. Дмитро каже, що він з дружиною знову пригадали, як це бути батьками немовляти.

Це такі особливі, теплі емоції. А наші старші сини в одну мить стали такими дорослими – вони нам дуже допомагають, і це неймовірно зворушує,

– відверто розповів виконавець.

Монатік зізнається, що "народжувати в бомбосховищі під обстрілами, майже щоночі спускатися в укриття з дітьми – це складні виклики". Та вони, як родина, проходять все разом, як одна команда. І тримаються, так само як і всі інші українські сім'ї, які обрали життя в Україні під час війни.

Дмитро Монатік із родиною / Фото з інстаграму артиста

MONATIK в інтерв'ю 24 Каналу також розповів, чи хотів би стати учасником шоу "Танці із зірками".

Що відомо про народження третього сина у родині Монатіка?