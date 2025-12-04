Укр Рус
4 грудня, 13:05
Дмитро Монатік розповів, як змінилось його життя після народження третього сина

Марта Гнат
Основні тези
  • Дмитро Монатік став батьком втретє, коли його дружина Ірина народила сина Леона в бомбосховищі під час обстрілу Києва.
  • Подружжя розповіло, що з народженням третьої дитини їхнє життя змінилося, вони знову відчули радощі батьківства, а старші сини допомагають доглядати за малюком.

Наприкінці минулого року, на Святвечір, Дмитро Монатік став багатодітним батьком. Його дружина Ірина народила третього синочка.

Подружжя повідомило про щасливу новину у соцмережах, коли зробило спільне родинне фото з новонародженим малюком на руках, пише 24 Канал.

За словами співака, з народженням ще однієї дитини життя дуже сильно змінилось. Дмитро каже, що він з дружиною знову пригадали, як це бути батьками немовляти.

Це такі особливі, теплі емоції. А наші старші сини в одну мить стали такими дорослими – вони нам дуже допомагають, і це неймовірно зворушує, 
– відверто розповів виконавець.

Монатік зізнається, що "народжувати в бомбосховищі під обстрілами, майже щоночі спускатися в укриття з дітьми – це складні виклики". Та вони, як родина, проходять все разом, як одна команда. І тримаються, так само як і всі інші українські сім'ї, які обрали життя в Україні під час війни.

Дмитро Монатік із родиною / Фото з інстаграму артиста

MONATIK в інтерв'ю 24 Каналу також розповів, чи хотів би стати учасником шоу "Танці із зірками".

Що відомо про народження третього сина у родині Монатіка?

  • Коли подружжя повідомило синам, що у їхній родині буде поповнення, то хлопці відреагували по-різному. Старший Данило такій новині зрадів, а от Платон спершу трошки засмутився, адже хлопчикові подобалося були наймолодшим.
  • Ірина народжувала в бомбосховищі під час масованого обстрілу Києва, а артист був присутній на пологах.
  • Синочка назвали Леоном і це не випадково. Виявилось, що ім'я наснилось Дмитру. Він прокинувся, назвав його дружині, а та одразу погодилась.