Финалист шоу "Холостячка-2" вступил на военную службу и впервые опубликовал фото в военной форме

Финалист шоу "Холостячка-2" Дмитрий Шевченко вступил в ряды Сил обороны Украины. Об этом он сообщил в свой 42-й день рождения 15 июня.

Дмитрий опубликовал соответствующий пост в Instagram, разместив фото в военной форме.

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Оказалось, что Шевченко мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины.

От пограничников зависит безопасность государства. Наши границы – это наш дом. Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю, что хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, побратимов и Украину,

– написал он в соцсетях.

Дмитрий Шевченко: что о нем известно

Дмитрий Шевченко – тренер, который активно занимается этим с 2015 года. Спорт появился в жизни мужчины с детства: сначала он ходил на гимнастику, затем около 8 лет занимался плаванием, а позже перешел в бокс и кикбоксинг. За это время Дмитрий провел более 350 боев. Он имеет звание мастера спорта Украины.

Помимо спорта, Дмитрий также пробовал себя в бизнесе и различных собственных проектах.

Широко известным он стал в 2021 году после участия в телешоу "Холостячка" с певицей Златой Огневич. Он дошел до финала, но победил другой участник – Андрей Задворный. В феврале этого года стало известно, что Задворный вступил на службу в Национальную гвардию Украины.