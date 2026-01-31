Его сравнивали с Майклом Джексоном: где сейчас участник "Х-Фактора" Дмитрий Сысоев

Дмитрий Сысоев стал одним из самых ярких участников третьего сезона "Х-Фактора", покорив зрителей вокалом и харизмой. Его даже сравнивали с Майклом Джексоном из-за внешности.

Сегодня артист не только работает над собственной музыкой, но и пишет песни для других звезд. Где сейчас Дмитрий и как изменилась его жизнь после участия в шоу – читайте в материале 24 Канала.

Каким был творческий путь Дмитрия Сысоева?

Дмитрий родился во Львове, однако часть детства – около 12 лет – провел в Бурятии.

Для справки! Бурятия – это республика в составе России, расположена на юге Восточной Сибири.

Петь Сысоев начал еще с шести лет. Отец Владимир заметил у сына талант и посоветовал ему купить синтезатор – с этого и началось увлечение парня музыкой. Об этом Дмитрий рассказал в программе "Звезды расскажут" на ютуб-канале Ukraine World News.

Впоследствии парень поступил в музыкальный колледж имени Станислава Людкевича во Львове. Во время учебы вместе с другими ребятами создал рок-группу Prime Time, где был фронтменом и композитором.

Участники рок-группы Prime Time / Фото с сайта Rock.Lviv.Ua

В 2010 году коллектив даже выступил на разогреве легендарных Linkin Park.

Широкой публике Дмитрий стал известным в 2012 году благодаря участию в третьем сезоне шоу "Х-Фактор". На кастинге он исполнил Billie Jean Майкла Джексона и попал в команду рэпера Сергея Пархоменко (Сереги), который поддерживает российское вторжение в Украину.

Дмитрий Сысоев на "Х-Фактор 3": смотрите видео онлайн

В итоге артист вошел в четверку лучших участников сезона.

Добавим, что победительницей "Х-Фактора" в 2012 году стала Аида Николайчук.

После проекта Сысоев начал сольную карьеру, переехал в Киев и начал активно работать как автор песен. З ютуб-канала Дмитрия известно, что он создавал музыку для многих звезд украинского шоубизнеса – в частности Оли Поляковой, Анны Тринчер, IVAN NAVI и других артистов.

Дмитрий Сысоев пишет музыку для других артистов / Скриншот с ютуба

В 2017 году музыкант запустил сольный проект OMUT и в том же году выпустил трек "НеВыЁ". В этот период он работал с продюсером Вадимом Лисицей, но через полгода их совместная работа завершилась.

Что известно о личной жизни Дмитрия Сысоева?

Во время участия в "Х-Факторе" музыкант встречался с девушкой, по имени Оксана. Интересно, что в эфире он представил ее как кузину. Позже Дмитрий признался, что придумал эту версию, считая, что личная жизнь может помешать имиджу артиста.

За пацанов голосуют не из-за того, что они круто поют. Если бы я был уверен на 100%, что люди меня расценивают как поклонники моего творчества, а не фанатки, которые рассматривают меня только, как с*ксуальный объект, то я бы не врал,

– объяснял исполнитель в программе "Моя правда"

Сейчас же музыкант открыто говорит о личной жизни. Его избранницей является Алиса Савинская. Недавно Дмитрий даже посвятил любимой альбом, назвав его ее именем.

Дмитрий Сысоев с любимой / Фото из инстаграма артиста

Где сейчас Дмитрий Сысоев?

Артист с любимой живет в Украине. Он занимается продолжает развивать свой проект OMUT. Среди песен артиста – "Вещество", "Она и", "Остаюсь здесь" и другие. Кроме сольной карьеры, Дмитрий работает музыкальным продюсером для более 30 артистов и является автором песен для украинских звезд.