19-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя: как она теперь называется

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, сменила имя. Об этом стало известно после мероприятия, которое девушка недавно посетила в Лос-Анджелесе.

В четверг, 29 мая, Шайло присутствовала на ужине, посвященном запуску коллекции модельера Изабель Марант с компанией Net-A-Porter. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на People.

Кстати Брэд Питт впервые прокомментировал скандальный развод с Анджелиной Джоли

Шайло была хореографом музыкантки Luella, которая на ужине исполнила свою песню Naïve. Согласно пресс-релизу мероприятия, девушка упоминается под новым именем – Ши Джоли.

Напомним, что 27 мая 2024 года, в день своего 18-летия, Шайло сообщила об отказе от фамилии отца, Брэда Питта. Девушка решилась на такое решение из-за отсутствия общения с актером.

Кстати, источник рассказал журналу People, что Брэд Питт знал, что Шайло отказалась от его фамилии.

Он знает и расстроен тем, что Шайло отказалась от своей фамилии. Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, нелегкие для Брэда. Он любит своих детей и скучает по ним,

– сказало оно.

Для справки! У Анджелины Джоли и Брэда Питта, кроме Шайло, есть еще 5 детей: 23-летний Мэддокс, 20-летняя Захара, 21-летний Пакс, 16-летний Нокс и 16-летняя Вивьен.

Издание также отмечает, что в афише нового мюзикла The Outsiders, который Вивьен помогала продюсировать своей маме, девушка упоминается как Джоли, а не Джоли-Питт. Неизвестно, сменила ли она официально фамилию. Также на одном из мероприятий старшая дочь экс-супругов представилась как Захара Марли Джоли.

Известно, что у детей напряженные отношения с отцом. Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году после двух лет брака. Однако актеры достигли соглашения только в 2024 году.