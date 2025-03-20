Мы вместе уже более двух лет, – 22-летняя дочь Кравец неожиданно заговорила о свадьбе

Дочь Елены Кравец довольно редко публично говорит о своих отношениях с бойфрендом. В то же время на днях она раскрыла некоторые подробности.

Так, девушка призналась, сколько уже встречается с любимым и рассказала, думают ли они над свадьбой и детьми. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Как оказалось, Мария находится в отношениях уже более двух лет, однако они с любимым пока не спешат официально оформлять отношения и заводить детей.

С моим парнем мы вместе уже более двух лет, живем вместе. Относительно свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное – у нас есть любовь, и насчет детей мы тоже даже не думаем об этом,

– рассказала Мария.



Дочь Елены Кравец с парнем / Фото из ее инстаграма

Заметим, недавно дочь Елены Кравец кардинально сменила имидж и показала, как теперь выглядит. Мария стала еще больше похожа на свою знаменитую маму.