Был ультиматум: почему дочь Павла Зиброва разошлась с женихом после 10 лет отношений

Украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал об изменениях в личной жизни своей дочери Дианы. Девушка расторгла помолвку с бизнесменом Андреем Ищенко, с которым была в отношениях почти 10 лет, и кардинально изменила имидж.

В интервью "Наедине с Гламуром" народный артист подтвердил, что сердце его дочери сейчас свободно. По словам Зиброва, бывший избранник внезапно исчез из жизни Дианы, однако это только пошло ей на пользу. После разрыва она заметно изменилась и похудела на 25 килограммов.

Он испарился и улетел куда-то. Ну, куда-то он пропал. Его нет. Диана у нас свободна, молода, красива, похудела на 25 килограмм, а кавалер, видимо, тормозил с этим, что она была полноватой. Кавалер исчез, и она стала просто моделью,

– поделился исполнитель.

Певец также раскрыл подробности, предшествовавшие исчезновению мужчины. Оказалось, что Андрей выдвинул Диане ультиматумы, на которые она категорически отказалась соглашаться. Одним из таких серьезных требований была обязательная смена фамилии после свадьбы. Отец девушки подчеркнул, что подобное отношение в отношениях недопустимо.

Она переживала, что с кавалером пришлось расстаться. У него были определенные требования, неприемлемые для нее. Она сказала, что не может принять те условия, которые он выдвигает. Такое прощать нельзя. Я не буду рассказывать, какие именно требования, но это довольно серьезно. Например, фамилию нужно сменить. Мы пережили это и пошли дальше

– пояснил артист.

Дочь Зиброва со своим бывшим женихом / фото из социальных сетей

Напомним, отношения Дианы Зибровой и бизнесмена Андрея Ищенко начались, когда девушке было 19 лет. В 2021 году пара объявила о помолвке, однако влюбленные не торопились со свадьбой, в частности объясняя это полномасштабной войной.

Кстати, дочь Павла Зиброва похудела на целых 23 килограмма и сейчас выглядит просто великолепно.