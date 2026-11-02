После неудачи на детском шоу "Голос": дочь победителя "Голоса страны" покорила всех наставников
Семнадцатилетняя Анна Клименко, дочь победителя седьмого сезона шоу "Голос страны", триумфально выступила на слепых прослушиваниях нового сезона шоу.
Юная певица исполнила хит "One Day" и развернула к себе кресла сразу всех четырех звездных наставников, сообщает 24 Канал. А видео выступления Анны уже появилось на YouTube-канале "Голос страны".
У девушки уже есть своя история отношений с этим вокальным проектом. Когда-то она пробовала свои силы в детской версии шоу, но тогда ни один из наставников не нажал красную кнопку. Эта неудача только закалила Анну и стала стимулом для совершенствования вокала.
Спустя годы она вернулась на большую сцену и своим пением не оставила равнодушным никого из звездного жюри. Артем Пивоваров первым повернулся к участнице. Вслед за ним это сделали Тина Кароль, Наталья Могилевская и Дмитрий Монатик. Между тренерами сразу началась ожесточенная борьба за талантливую участницу. Внимательно выслушав все отзывы судей, Анна решила создавать свою собственную историю и перешла в команду Дмитрия.
В последнее время я слушала песни MONATIK, и от них у меня мурашки по коже,
– объяснила свой выбор юная звезда.
Анна Клименко выступила на "Голосе страны-14": смотрите видео онлайн
Ранее на сцене "Голоса страны" выступила возлюбленная Тараса Цимбалюка.