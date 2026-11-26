Российские оккупанты попали рядом с домом, который снимает лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин.

Взрывная волна выбила окна и вынесла бронированные двери. Об этом музыкант сообщил на своей странице в инстаграме. На фоне разрушений Валерий эмоционально высказался о Дональде Трампе.

По словам певца, удар произошел несколько дней назад, когда он находился в благотворительном туре в поддержку Сил обороны. Вражеская атака фактически уничтожила половину улицы – повреждено около двадцати домов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако люди лишились жилья и автомобилей. Артист выразил сочувствие соседям, которые понесли значительные убытки.

Увидев последствия атаки собственными глазами, музыкант резко отреагировал на заявления Дональда Трампа о том, что российские ракеты якобы падают на мирных жителей "случайно".

Единственное желание, когда он в очередной раз соберется что-то выдавить из своего дерьма, – чтобы ему прилетела эта "случайность", так чтобы глаза открылись. Навсегда,

– эмоционально высказался Харчишин.

Певец добавил, что надеется на взросление человечества, которое перестанет выбирать представителей правопопулистского люмпена. Он верит, что мир извлечет уроки из горького опыта Украины и будет выбирать настоящих президентов, иначе подобные трагедии станут лишь вопросом времени.

Несмотря на пережитое, лидер группы "Друга Рика" призвал не опускать руки и подчеркнул, что верит в украинский народ и армию.

Спасибо за сочувствие и слова поддержки. Помощь не нужна. Помогайте Силам обороны любым способом,

– написал он.

К слову, это уже не первый случай, когда россияне разрушают жилье музыканта. В марте 2022 года оккупанты полностью сожгли его дом в Гостомеле – тогда в здании никого не было. Впоследствии артист восстановил дом, но после развода там не живет.

Напомним, недавно с последствиями российского террора столкнулась и семья телеведущего Григория Решетника. Его жена Кристина рассказала о вражеском "прилете" недалеко от школы, где учатся их сыновья.