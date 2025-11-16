На концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта произошла драка: видео инцидента

На концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта подрались фанатки. Произошло это во время исполнения певцом песни "Барабан".

Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Ирины Ковалевой в Threads.

Пользовательница опубликовала видео с 6-го концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта, который состоялся 15 ноября. В ролике видно, что в одном из секторов началась потасовка между посетителями.

В то же время других подробностей об этом инциденте пока нет.

Некоторые слова "бей барабан" поняли по-своему,

– иронично отметила Ирина Ковалева в публикации.





Заметим, что за последнее время это уже не первая драка на концерте у украинских артистов. На днях две женщины подрались на концерте Виталия Лобача. Видео появилось на фан-странице артиста в тик-токе.

На каких концертах еще случались драки?