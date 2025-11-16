На концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта произошла драка: видео инцидента
- На концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта произошла драка между фанатками.
- Подобные инциденты также произошли на концертах других украинских артистов: Виталия Лобача, Екатерины Бужинской и Дмитрия Волканова.
На концерте Артема Пивоварова во Дворце спорта подрались фанатки. Произошло это во время исполнения певцом песни "Барабан".
Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Ирины Ковалевой в Threads.
Пользовательница опубликовала видео с 6-го концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта, который состоялся 15 ноября. В ролике видно, что в одном из секторов началась потасовка между посетителями.
На концерте Артема Пивоварова подрались посетительницы: смотрите видео онлайн
В то же время других подробностей об этом инциденте пока нет.
Некоторые слова "бей барабан" поняли по-своему,
– иронично отметила Ирина Ковалева в публикации.
Заметим, что за последнее время это уже не первая драка на концерте у украинских артистов. На днях две женщины подрались на концерте Виталия Лобача. Видео появилось на фан-странице артиста в тик-токе.
На каких концертах еще случались драки?
- Подобный инцидент происходил во время выступления Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в Николаеве. Тогда поклонницы подрались из-за того, что одна из них танцевала возле сцены, мешая другим.
- Похожая ситуация возникла и на концерте Дмитрия Волканова в амфитеатре в Киеве. Там между посетительницами также вспыхнула потасовка, потому что одна из них начала танцевать, чем перекрывала обзор людям, которые сидели сзади.