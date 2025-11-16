На концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту сталася бійка: відео інциденту

На концерті Артема Пивоварова в Палаці спорту побилися фанатки. Відбулося це під час виконання співаком пісні "Барабан".

Пише 24 Канал з посиланням на сторінку Ірини Ковальової в Threads.

Користувачка опублікувала відео з 6-го концерту Артема Пивоварова у Палаці спорту, який відбувся 15 листопада. У ролику видно, що в одному з секторів розпочалася штовханина між відвідувачами.

На концерті Артема Пивоварова побилися відвідувачки: дивіться відео онлайн

Водночас інших подробиць про цей інцидент наразі немає.

Дехто слова "бий барабан" зрозумів по-своєму,

– іронічно зауважила Ірина Ковальова у публікації.





Зауважимо, що за останній час це вже не перша бійка на концерті в українських артистів. Днями дві жінки побилися на концерті Віталія Лобача. Відео з'явилося на фан-сторінці артиста в тіктоці.

На яких концертах ще траплялися бійки?