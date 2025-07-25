Автор вирусного трека "Смарагдове небо" ответил, сколько зарабатывает на музыке

Украинский певец DREVO признался, сколько зарабатывает на музыке. Он также поделился, какой был бюджет клипа на песню "Смарагдове небо", которая уже долгое время держится в топе музыкальных чартов.

Об этом DREVO рассказал в разговоре с Show 24. Наша редакция записала интервью с певцом на Atlas Festival 2025.

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DREVO признался, что уже зарабатывает на музыке, но заметил, что суммы не очень большие.

Уже удается зарабатывать, но это не что-то заоблачное, как люди могут себе представлять,

– ответил певец.

DREVO – является исполнителем вирусного трека "Смарагдове небо". Сейчас клип набрал более 16 миллионов просмотров на ютубе. Видео сделано стильно и профессионально. Но артист отметил, что бюджет составлял "ноль гривен".

Все держалось на идее и энтузиазме. Люди работали искренне, без оплаты. И, возможно, именно поэтому это все получилось настолько честно и сильно. Деньги – не главное, когда хочешь чего-то достичь в жизни и, в частности, в музыке,

– заметил он.

DREVO – "Смарагдове небо": смотрите видео онлайн

Важно! Полное интервью с DREVO читайте по ссылке.

Кто такой DREVO?