Жена DREVO поразила свадебным образом: сколько стоил ее look от украинского бренда

24-летний украинский певец DREVO женился на своей возлюбленной Яне. Для свадебной церемонии невеста выбрала нежное платье от украинского бренда, которое дополнила очаровательной фатой с кружевом.

Невеста впервые раскрыла, где покупала свой наряд. Об этом Яна написала в инстаграме. Поэтому сколько стоил ее свадебный look – смотрите далее в материале.

Оказалось, что платье ÉLISE возлюбленная DREVO (Максим Деревянчук – настоящее имя певца) приобрела в BALYKINA. Оно изготовлено из белого атласа и имеет открытые плечи. Благодаря драпировке наряд красиво подчеркивает фигуру, создавая нежный и утонченный образ. Сказочности добавляет шлейф по подолу. Стоимость платья – 63,63 800 гривен.

DREVO с женой / Фото Valentina Sporysh

Платье дополнила длинная фата из тюля, украшенная кружевом по краям. Она красиво спадает на плечи и спину, добавляя свадебному образу романтичности. Фата стоит 25 960 гривен.

Свадебное платье любимой DREVO / Фото Valentina Sporysh

Обувь Яна выбрала от бренда Jimmy Choo.

Яна Рудник / Фото Valentina Sporysh

Когда DREVO и Яна Рудник поженились?

Невеста в инстаграме написала, что произошло это 26 мая, однако свадебными кадрами пара впервые поделилась только 29 мая.

Пара зарегистрировала брак в ЗАГСе №1 в Киеве. Впоследствии Максим и Яна устроили фотосессию на природе.

О помолвке пары стало известно 9 февраля этого года. Максим ранее отмечал, что они с Яной вместе уже несколько лет, а знакомы еще дольше, ведь оба родом из Вараша Ровенской области.