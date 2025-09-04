Выполняет боевые задачи, – друг Игоря Ласточкина рассказал о службе юмориста в ВСУ
- Игорь Ласточкин выполняет боевые задачи в ВСУ и поддерживает связь с другом Кириллом Ганиным.
- Ласточкин, вероятно, служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".
Украинский актер, стример и комик Кирилл Ганин тесно общается со звездой "Лиги смеха" Игорем Ласточкиным, который в ВСУ. Юморист рассказал, удается ли им поддерживать связь после мобилизации Ласточкина.
Подробностями об их общении Кирилл поделился во время нового интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Кирилл рассказал, что они с Игорем сдружились во время съемок сериала "Волонтеры о волонтерах". Кроме того, юмористы вместе выступали для военных. До сих пор они поддерживают связь, присылая друг другу смешные видео в соцсетях.
У него все нормально: он выполняет боевые задачи, выполняет свои обязанности. С ним все окей, насколько я понимаю по нашей переписке,
– отметил Ганин.
Интервью с Кириллом Ганиным: смотрите видео онлайн
Что известно о службе Игоря Ласточкина в ВСУ?
- О своем решении мобилизоваться он объявил в феврале 2025 года.
- Вероятно, юморист служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" – об этом свидетельствует видео в его инстаграме.
- Также военнослужащая бригады Ангелина Безотосная отмечала, что служит вместе с Ласточкиным, но сам юморист эту информацию официально не подтверждал.