Виконує бойові завдання, – друг Ігоря Ласточкіна розповів про службу гумориста в ЗСУ
- Ігор Ласточкін виконує бойові завдання в ЗСУ і підтримує зв'язок із другом Кирилом Ганіним.
- Ласточкін, ймовірно, служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".
Український актор, стрімер і комік Кирило Ганін тісно спілкується з зіркою "Ліги сміху" Ігорем Ласточкіним, який в ЗСУ. Гуморист розповів, чи вдається їм підтримувати зв'язок після мобілізації Ласточкіна.
Подробицями про їхнє спілкування Кирило поділився під час нового інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.
Кирило розповів, що вони з Ігорем здружилися під час знімання серіалу "Волонтери про волонтерів". Крім того, гумористи разом виступали для військових. Досі вони підтримують зв'язок, надсилаючи одне одному смішні відео у соцмережах.
В нього все нормально: він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці,
– зазначив Ганін.
Інтерв'ю з Кирилом Ганіним: дивіться відео онлайн
Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?
- Про своє рішення мобілізуватися він оголосив у лютому 2025 року.
- Ймовірно, гуморист служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" – про це свідчить відео у його інстаграмі.
- Також військовослужбовиця бригади Ангеліна Безотосна зазначала, що служить разом з Ласточкіним, але сам гуморист цю інформацію офіційно не підтверджував.