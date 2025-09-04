Український актор, стрімер і комік Кирило Ганін тісно спілкується з зіркою "Ліги сміху" Ігорем Ласточкіним, який в ЗСУ. Гуморист розповів, чи вдається їм підтримувати зв'язок після мобілізації Ласточкіна.

Подробицями про їхнє спілкування Кирило поділився під час нового інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної.

Кирило розповів, що вони з Ігорем здружилися під час знімання серіалу "Волонтери про волонтерів". Крім того, гумористи разом виступали для військових. Досі вони підтримують зв'язок, надсилаючи одне одному смішні відео у соцмережах.

В нього все нормально: він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці,

– зазначив Ганін.

Інтерв'ю з Кирилом Ганіним: дивіться відео онлайн

Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?

Про своє рішення мобілізуватися він оголосив у лютому 2025 року.

Ймовірно, гуморист служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" – про це свідчить відео у його інстаграмі.