4 вересня, 12:40
1

Виконує бойові завдання, – друг Ігоря Ласточкіна розповів про службу гумориста в ЗСУ

Софія Хомишин
Основні тези
  • Ігор Ласточкін виконує бойові завдання в ЗСУ і підтримує зв'язок із другом Кирилом Ганіним.
  • Ласточкін, ймовірно, служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Український актор, стрімер і комік Кирило Ганін тісно спілкується з зіркою "Ліги сміху" Ігорем Ласточкіним, який в ЗСУ. Гуморист розповів, чи вдається їм підтримувати зв'язок після мобілізації Ласточкіна.

Подробицями про їхнє спілкування Кирило поділився під час нового інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної. 

Кирило розповів, що вони з Ігорем здружилися під час знімання серіалу "Волонтери про волонтерів". Крім того, гумористи разом виступали для військових. Досі вони підтримують зв'язок, надсилаючи одне одному смішні відео у соцмережах. 

В нього все нормально: він виконує бойові завдання, виконує свої обов'язки. З ним все окей, наскільки я розумію по нашій переписці,
– зазначив Ганін. 

Інтерв'ю з Кирилом Ганіним: дивіться відео онлайн

Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?

  • Про своє рішення мобілізуватися він оголосив у лютому 2025 року.
  • Ймовірно, гуморист служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" – про це свідчить відео у його інстаграмі.

  • Також військовослужбовиця бригади Ангеліна Безотосна зазначала, що служить разом з Ласточкіним, але сам гуморист цю інформацію офіційно не підтверджував.