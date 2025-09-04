Подробностями об их общении Кирилл поделился во время нового интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Тоже интересно СМИ рассекретили, сколько Каменских потеряла после разрыва сотрудничества с "Золотым Веком"

Кирилл рассказал, что они с Игорем сдружились во время съемок сериала "Волонтеры о волонтерах". Кроме того, юмористы вместе выступали для военных. До сих пор они поддерживают связь, присылая друг другу смешные видео в соцсетях.

У него все нормально: он выполняет боевые задачи, выполняет свои обязанности. С ним все окей, насколько я понимаю по нашей переписке,

– отметил Ганин.

Интервью с Кириллом Ганиным: смотрите видео онлайн

Что известно о службе Игоря Ласточкина в ВСУ?

О своем решении мобилизоваться он объявил в феврале 2025 года.

Вероятно, юморист служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" – об этом свидетельствует видео в его инстаграме.