Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Страшная беда пришла в наш коллектив. На фронте погиб Валерий Литвин – сын первой скрипки нашего хора, Владимира Литвина,

– указано в публикации.

На странице коллектива опубликовали видео о военном, в котором о нем рассказал побратим Александр Ярмак.

Новость о гибели Валерия Литвина также подтвердили на фейсбук-странице киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня".

Что известно о Валерии Литвине?