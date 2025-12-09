Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Страшна біда прийшла в наш колектив. На фронті загинув Валерій Литвин – син першої скрипки нашого хору, Володимира Литвина,
– зазначено у публікації.

На сторінці колективу опублікували відео про військового, у якому про нього розповів побратим Олександр Ярмак.

Новину про загибель Валерія Литвина також підтвердили на фейсбук-сторінці київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".

Що відомо про Валерія Литвина?

  • Він навчався в академії мистецтв імені Павла Чубинського.
  • До повномасштабного вторгнення, як і батько, був скрипалем. Також Валерій працював звукорежисером у театрі "Берегиня".
  • 24 лютого 2022 року він добровільно долучився до ЗСУ. З 2023 року Валерій служив разом з Олександром Ярмаком. Литвин був головним інженером. За словами побратима, вони з Валерієм пройшли дуже потужні операції й знищили величезну кількість окупантів.