Что известно о группе "Второе Солнце", гитарист которой погиб во время теракта в Киеве
18 апреля во время теракта в Киеве погиб музыкант группы "Второе Солнце" Игорь Савченко. Трагическую весть сообщила его коллега и подруга Марина Юревич. У мужчины остались жена Татьяна и дочь Анна.
Что известно о группе "Второе Солнце"?
Ранее группа "Второе Солнце" называлась "Феромон". Ее создали в 2009 году – инициатором выступила Марина Юревич. Музыканты позиционируют себя как рок-коллектив с разнообразным звучанием.
В 2013 году коллектив презентовал дебютный клип на песню "Не такой", режиссером-постановщиком которого стал Артем Собко.
Игорь Савченко был гитаристом группы. Марина рассказала, что они дружили и играли вместе с 2010 года.
Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочку Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь,
– поделилась Юревич.
По словам певицы, они много спорили, однако всегда оставались настоящей командой. Марина гордится тем, что имела такого друга как Игорь.
Это настоящая удача, я благодарна Богу за это. Лети в засветы, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря. Обнимаю и плачу с вами, Танюша, Аня, все родные и близкие Игоря. Ты навсегда в моем сердце, Игорек,
– написала она.
Теракт в Киеве 18 апреля: главное
В субботу, 18 апреля, мужчина устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева. Позже он закрылся в супермаркете "Велмарт" и держал людей в заложниках.
Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Васильченков Дмитрий Васильевич. Некоторое время он жил в Бахмуте, что в Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе столицы.
Нападающий с 1992 года служил в Украине в автомобильных войсках, преимущественно в Одесском регионе. По данным СМИ, он имел украинское гражданство и пророссийские взгляды.
Полицейские и спецназовцы КОРДа провели спецоперацию по задержанию Васильченкова. Его ликвидировали.
Утром 20 апреля Виталий Кличко сообщил, что количество жертв возросло до 7. В больнице умер мужчина, который находился в тяжелом состоянии. Медики боролись за его жизнь.
Сейчас в столичных больницах находятся 7 раненых, среди которых ребенок. Четверо взрослых – в реанимации, двое – в отделении политравмы, рассказал мэр.
Вчера 19 апреля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг информацию о том, что в результате теракта погибла мама 12-летнего мальчика, который получил ранения. По его словам, в больнице умерла его родная тетя. Отец подростка погиб на месте.