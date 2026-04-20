Что известно о группе "Второе Солнце", гитарист которой погиб во время теракта в Киеве

18 апреля во время теракта в Киеве погиб музыкант группы "Второе Солнце" Игорь Савченко. Трагическую весть сообщила его коллега и подруга Марина Юревич. У мужчины остались жена Татьяна и дочь Анна.

К теме Киевский стрелок убил музыканта украинской группы "Второе Солнце" Игоря Савченко

Что известно о группе "Второе Солнце"?

Ранее группа "Второе Солнце" называлась "Феромон". Ее создали в 2009 году – инициатором выступила Марина Юревич. Музыканты позиционируют себя как рок-коллектив с разнообразным звучанием.

Группа "Второе Солнце" / Фото с фейсбука Марины Юревич

В 2013 году коллектив презентовал дебютный клип на песню "Не такой", режиссером-постановщиком которого стал Артем Собко.

Игорь Савченко был гитаристом группы. Марина рассказала, что они дружили и играли вместе с 2010 года.

Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочку Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь,

– поделилась Юревич.

По словам певицы, они много спорили, однако всегда оставались настоящей командой. Марина гордится тем, что имела такого друга как Игорь.

Это настоящая удача, я благодарна Богу за это. Лети в засветы, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря. Обнимаю и плачу с вами, Танюша, Аня, все родные и близкие Игоря. Ты навсегда в моем сердце, Игорек,

– написала она.

Игорь Савченко / Фото из фейсбука Марины Юревич

Теракт в Киеве 18 апреля: главное