Дуа Липа появилась на предсвадебной вечеринке в Италии: каким был первый образ певицы

Несколько дней назад Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились. Теперь они отправились в Италию, где будут проходить торжества по случаю их свадьбы.

В пятницу, 5 июня, певица и актер начали празднование в итальянском стиле. На Сицилии, в городе Палермо, состоялась предсвадебная коктейльная вечеринка, пишет The Daily Mail.

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Для своего первого свадебного образа Дуа Липа надела белое платье Intrecciato от бренда Bottega Veneta by Louise Trotter, изготовленное на заказ. Наряд имел круглый вырез и открытую спину, а юбка в стиле "русалки" украшена страусовыми перьями.

Образ певицы дополняли кожаная сумочка-клатч Bottega Anidamo и изысканные украшения от Bulgari. Среди них – массивные часы Tubogas Manchette за 185 тысяч фунтов стерлингов.

Зато Каллум Тернер надел элегантный бежевый костюм от Jacques Marie Mage.

На вечеринке заметили звездных гостей – певицу Charli XCX, дизайнера Донателлу Версаче и дочь Мерил Стрип.

Когда состоялась свадьба?

31 мая Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились. Камерная церемония для самых близких состоялась в Лондоне, в Old Marylebone Town Hall.

Певица надела белый костюм Schiaparelli и шляпу с широкими полями. Этот образ напомнил свадебный наряд Бьянки Джаггер из ее брака с Миком Джаггером в 1971 году.