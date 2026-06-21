В кутюрном платье от Chanel: Дуа Липа показала свадебные фото с Каллумом Тернером

6 июня на Сицилии состоялась роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера. Британская певица поделилась с поклонниками фотографиями с торжества в Италии.

Обладательница премии Грэмми опубликовала серию фотографий на своей странице в инстаграме.

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Дуа Липа надела свадебное платье Chanel от кутюр, украшенное кристаллами и перьям. Наряд, сшитый на заказ, имел открытую спину и длинный шлейф. Образ певицы дополняли головной убор с перьями и длинная вышитая вуаль.

На одной из фотографий молодожены игриво танцуют в помещении, а на черно-белом портрете обнимаются на каменной террасе с видом на территорию поместья.

К посту Дуа Липа также прикрепила фотографию, на которой её возлюбленный позирует один. Для свадьбы Каллум Тернер выбрал классический чёрный костюм с галстуком-бабочкой, белую рубашку и туфли.

Дуа Липа и Каллум Тернер / Фото с инстаграма певицы

Когда Дуа Липа и Каллум Тернер поженились?

Дуа Липа и Каллум Тернер поженились 31 мая. Церемония прошла в лондонской ратуше Олд Мэрилебон. Певица появилась в белом костюме от Schiaparelli couture, сшитом на заказ.

Образ, разработанный Дэниелом Розберри, состоял из асимметричного жакета с золотыми пуговицами и юбки.

Пара продолжила празднование на Сицилии. Оно состоялось на исторической вилле Вальгуарнера недалеко от Палермо. Среди приглашённых гостей были члены семьи, близкие друзья и знаменитости, в частности певица Charli XCX, актёры Джо Алвин и Грейс Хаммер.

Напомним, что слухи о романе Липы и Тернера появились в начале 2024 года. Звезды официально подтвердили свои отношения в июле того же года. В прошлом году певица объявила о помолвке с актером.