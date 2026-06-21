Володарка премії Греммі опублікувала серію фото на своїй сторінці в інстаграмі.

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Дуа Ліпа одягла весільну сукню Chanel від кутюр, прикрашену кристалами та пір'ям. Вбрання, зроблене на замовлення, мало відкриту спину та довгий шлейф. Образ співачки доповнювали головний убір з пір'ям і довга вишита вуаль.

На одній з фотографій молодята грайливо танцюють усередині приміщення, а на чорно-білому портреті обіймаються на кам'яній терасі з видом на територію маєтку.

До допису Дуа Ліпа також прикріпила світлину, де її коханий позує один. Для весілля Каллум Тернер обрав класичний чорний костюм з краваткою-метеликом, білу сорочку та взув туфлі.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / Фото з інстаграму співачки

Коли Дуа Ліпа і Каллум Тернер одружилися?

Дуа Ліпа і Каллум Тернер одружилися 31 травня. Церемонія пройшла в лондонській ратуші Олд Мерілебон. Співачка показалася в білому костюмі від Schiaparelli couture, який пошили на замовлення.

Образ, який розробив Деніел Розберрі, складався з асиметричного жакета з золотими ґудзиками та спідниці.

Пара продовжила святкування на Сицилії. Воно відбулось на історичній віллі Вальгуарнера неподалік Палермо. Серед запрошених гостей були члени родини, близькі друзі та знаменитості, зокрема співачка Charli XCX, актори Джо Алвін і Грейс Гаммер.

Нагадаємо, що чутки про роман Ліпи та Тернера з'явились на початку 2024 року. Зірки офіційно підтвердили свої стосунки у липні того ж року. Торік співачка оголосила про заручини з актором.