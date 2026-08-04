Дуа Липа и Каллум Тернер впервые появились на красной дорожке после свадьбы

Звездная пара, недавно официально ставшая супругами, впервые вышла на красную дорожку вместе уже после свадьбы.

Дуа Липа поддержала своего мужа на премьере его нового фильма "One Night Only", которая состоялась в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание HELLO!.

Для появления на светском мероприятии певица выбрала эффектное черное платье Ferragamo с глубоким декольте, воротником-холтером, прозрачными вставками и длинным шлейфом. Образ дополнили массивные украшения, бриллиантовые серьги и волосы, собранные в гладкий конский хвост.

Каллум Тернер, в свою очередь, появился в темно-синем двубортном костюме, который сочетал с желтой рубашкой, полосатым галстуком и черными туфлями. На фото пара выглядела очень влюбленной.

Дуа Липа и Каллум Тернер дебютировали на красной дорожке как супруги. Смотрите фото:

Это появление на красной дорожке состоялось через два месяца после их роскошной свадьбы на Сицилии. При этом официально Дуа Липа и Каллум Тернер стали мужем и женой еще раньше – во время церемонии в лондонской ратуше Old Marylebone Town Hall.