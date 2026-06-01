Дуа Липа вышла замуж: с кем певица крутила романы

На днях стало известно о невероятной новости – британская певица Дуа Липа официально вышла замуж. Ее мужем стал актер Каллум Тернер.

Еще в 2024 году СМИ писали о помолвке влюбленных, однако оба партнера придерживались одного правила – не кричать о своей любви на весь мир. По этому случаю 24 Канал расскажет, что известно о личной жизни певицы и с кем у нее были романы.

В 2013 году звезда закрутила роман с английским шеф-поваром Айзеком Керью. Пара встречалась до 2017 года, а тогда их дороги разошлись.

С августа 2017 года до января 2018 – встречалась с американским певцом Полом Кляйном – бывшим фронтменом группы LANY.

В 2018 году Дуа Липа открывала на НСК "Олимпийском" финал Лиги чемпионов. Тогда иностранные издания писали, что полузащитник мадридского клуба – Марко Асенсио, провел с певицей целую ночь. Однако сама британская знаменитость опровергла этот факт. Она заявила, что не знакома с Марко Асенсио. И вряд ли встречалась бы с ним. Среди причин – ее менеджер болеет за "Ливерпуль", который играл в финале против "Реала", и не простил бы ей такого поступка.

Дуа Липа на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве / Фото Getty Images

Впоследствии артистка вернулась к бывшему Айзеку, однако второй шанс продлился всего полгода. Причина такого решения – напряженные графики и редкие свидания. Затем в ее жизни появился Анвар – младший брат Беллы и Джиджи Хадид.

Пара тщательно скрывала свои отношения и не отвечала ни на какие вопросы журналистов, касающиеся личной жизни. В июле 2019 года влюбленные вместе появились на музыкальном фестивале British Summer Time.

Дуа Липа и Анвар Хадид / Фото Getty Images

В целом пара была вместе в течение двух с половиной лет. В прессе писали, что причиной разрыва отношений стали постоянные гастроли артистки, из-за которых они часто не виделись.

Позже в ее жизни появился французский режиссер Ромен Гаврас, который был старше звезды на 14 лет. Как сообщало издание The Sun, певица хотела посвятить себя только музыке перед выходом третьего альбома. Поэтому именно Дуа предложила разойтись. Известно, что отношения Дуа Липы и Ромена Гавраса продолжались около 8 месяцев.

Дуа Липа и Ромен Гаврас / Фото Daily Mail

Летом 2024 года знаменитость официально сообщила, что находится в отношениях с актером Каллумом Тернером. В декабре Daily Mail писало, что Дуа Липа выходит замуж, хотя на тот момент оба из пары молчали.

Артистка публиковала в соцсетях новые фото, где на безымянном пальце внимательные читатели заметили роскошное кольцо.

Дуа и Каллум так сильно влюблены, и они знают, что это навсегда. Они помолвлены и очень счастливы. У Дуа был один из лучших профессиональных лет в ее карьере, и это вишенка на торте. Каллум – надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семьи и друзья так счастливы. Это было потрясающее Рождество для них,

– рассказал инсайдер изданию.

Дуа Липа засветила бриллиантовое кольцо / Фото из инстаграма певицы

В июне 2025 года Дуа Липа подтвердила, что выходит замуж. Она рассказала, что ее любимый заказал кольцо после того, как посоветовался с ее лучшими друзьями и сестрой. Артистка призналась, что никогда не думала о свадьбе и не мечтала о том, какой невестой будет, но теперь поняла важность помолвки. Дуа Липа с любимым / Фото из инстаграма певицы И пара все же организовала камерную церемонию, которая состоялась в Лондоне. Это произошло 31 мая, в Old Marylebone Town Hall. Певица надела белый костюм от Schiaparelli – приталенный жакет с золотыми пуговицами и длинную асимметричную юбку.

Ее наряд дополняло колье от Bulgari, атласные перчатки и белая шляпа с широкими полями и белоснежные туфли на каблуках Louboutin.

Инсайдеры сообщают, что главное празднование впереди. В конце следующей недели пара должна устроить вечеринку в Италии, которая продлится 3 дня. Торжества состоятся на острове Сицилия.