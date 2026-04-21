Будет спасать жизни на фронте: Дуа Липа помогла приобрести пикап для украинских медиков

Известная британская певица Дуа Липа красноречиво поддержала Украину. Артистка помогла собрать средства на автомобиль.

Дуа Липа помогла со сбором на пикап для Первого отдельного медицинского батальона. Об этом подразделение рассказало на своей странице в инстаграме.

Вероятность того, что Dua Lipa поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения не будет велика... Но она никогда и не нулевая,

– поделились бойцы.

Пикап будет помогать защитникам выполнять задачи и спасать жизни в зоне боевых действий.

Дуа Липа помогла собрать средства на авто: видео

Средства собрали на благотворительной вечеринке, который организовала платформа Service95. Это лайфстайл-организация, основательницей которой является Дуа Липа. Около месяца назад Service95 устроила мероприятие в поддержку Украины, о чем рассказывали в United24.

Собранные средства направили британской организации Driving Ukraine, которая переоборудует списанные автомобили на кареты скорой помощи и военный транспорт.

