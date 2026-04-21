Дуа Ліпа допомогла зі збором на пікап для Першого окремого медичного батальйону. Про це підрозділ розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Ймовірність того, що Dua Lipa допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи й не нульова,

– поділилися бійці.

Пікап допомагатиме захисникам виконувати завдання та рятувати життя у зоні бойових дій.

Дуа Ліпа допомогла зібрати кошти на авто: відео

Кошти зібрали на благодійній вечірці, який організувала платформа Service95. Це лайфстайл-організація, засновницею якої є Дуа Ліпа. Близько місяця тому Service95 влаштувала захід на підтримку України, про що розповідали в United24.

Зібрані кошти спрямували британській організації Driving Ukraine, яка переобладнує списані автомобілі на карети швидкої допомоги та військовий транспорт.

Як Дуа Ліпа підтримує Україну?