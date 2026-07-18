Как две капли воды: какие знаменитости очень похожи друг на друга

Для Голливуда не редкость, когда у некоторых известных актеров случайно появляется "двойник" среди звездных коллег. Доходит даже до того, что их постоянно путают.

Представьте себе, насколько забавной может быть ситуация, если поместить двух похожих знаменитостей в один кадр?! Далее в материале 24 Канал расскажет о голливудских звездах, вошедших в этот список.

"Двойники" среди знаменитостей

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Хавьер – испанский актер, лауреат премии "Оскар". По совместительству он еще и муж пламенной Пенелопы Крус. Интересно, почему на кинопремии в этом году он вышел на сцену "Оскара" с значком "Нет войне" и брошью в поддержку Палестины.

Джеффри – звезда сериалов "Ходячие мертвецы" и "Сверхъестественное". Если посмотреть на обоих актеров, то внешних сходств у них очень и очень много. Люди даже поговаривали, что мужчины, вероятно, дальние родственники. Однако это точно не так. Природа умеет играть в такие шутки.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган / Фото Getty Images

Марго Робби и Эмма Маккей

Сходство этих девушек несказанно поразило Голливуд. Дошло до того, что их даже начали путать в сериалах, но, к счастью, есть титры, где указано, кто сыграл ту или иную роль.

В конце концов режиссеры решили использовать эту особенность актрис. В популярном фильме "Барби", где Марго Робби сыграла главную роль, в кадре также появилась и Эмма, которой поручили сыграть ее темноволосую копию.

Марго Робби и Эмма Маккей / Кадры из фильма "Барби"

Марк Уолберг и Мэтт Деймон

Оказывается, актера фильмов "Третий лишний" и исполнителя главной роли в новом фильме Кристофера Нолана "Одиссея" зрители нередко путают.

Марк рассказывал, что к нему подходили люди и благодарили за роль в "Идентификации Борна". Но знаменитость решил не поправлять людей за ошибку. Он подыгрывает и даже приглашает на показы новых частей. А вот к Мэтту подходят и благодарят за игру в "Третьем лишнем". Мужчины такие случаи переводят в юмористическую плоскость.

Марк Уолберг и Мэтт Деймон / Фото Getty Images

Хилари Свенк и Дженнифер Гарнер

Хилари стала популярной благодаря фильму "Малышка на миллион". Более того, актриса является обладательницей премий "Оскар" и "Золотой глобус", а также премии Гильдии киноактеров США.

Ее часто называют еще и бывшей женой Бена Аффлека и звездой сериала "Шпионка", однако эти роли уже принадлежат Гарнер. Женщины действительно похожи друг на друга, поэтому нужно хорошенько присмотреться, чтобы все-таки найти различия между их внешними чертами.

Хилари Свенк и Дженнифер Гарнер / Фото Getty Images

Также в этот список можно добавить Натали Портман и Киру Найтли, Кэтти Перри и Зои Дешанель. Кроме того, поклонники часто путают Дэниела Рэдклиффа с Элайджей Вудом, а Джессику Чейстен – с Брайс Даллас Ховард.

Если вам интересна тема Голливуда, то рекомендуем узнать о знаменитостях, которые переехали в Лос-Анджелес и смогли построить успешную карьеру.