Почти 20 лет знакомства и первый дуэт: Джамала и ONUKA выпустили песню "Людина"

Джамала и ONUKA впервые спели дуэтом спустя почти два десятилетия знакомства. Артистки представили песню "Людина", в которой призывают не требовать от себя и других быть идеальными.

История их знакомства началась в 2008 году на студии Евгения Филатова. Джамала пришла записывать рекламу и встретила там Нату Жижченко. С тех пор их творческие пути неоднократно пересекались: в частности, Ната записывала партии сопилки для песен коллеги. Однако до полноценного дуэта дело дошло только сейчас.

Примерно год назад Джамала предложила ONUKA поработать над песней "Людина". Нате понравились и демозапись, и тема композиции. По ее словам, за время работы над треком его содержание стало только еще более актуальным.

В песне речь идет о привычке идеализировать близких, артистов и даже самих себя. А когда кто-то не соответствует созданному образу, мы испытываем разочарование.

Очень часто мы героизируем родителей, любимых, артистов, друзей, даже себя. А потом неизбежно сталкиваемся с реальностью и разочаровываемся,

– объясняет Джамала.

Певица подчеркивает: чтобы быть достойным человеком, не обязательно иметь статус, звание или большой успех. Важнее чуткость и отношение к другим. В то же время страх и усталость, которые люди переживают во время войны, не перечеркивают их ценности.

Джамала и ONUKA / фото предоставлено пресс-службой

ONUKA присоединилась к работе над композицией не только как исполнительница. Она адаптировала часть текста в своем припеве и добавила сопилку к электронному звучанию. Для Наты, которая обычно поет собственные песни, это сотрудничество стало выходом за пределы привычного.

Это новый для меня опыт, потому что обычно я пою свои авторские песни. И это большая ответственность,

– поделилась ONUKA.

Джамала объяснила, что раньше найти время для дуэта было непросто из-за выступлений, воспитания детей, социальной и волонтерской работы. Но не менее важно было найти песню, которую обеим хотелось бы исполнить вместе. Написав "Людину", она почти сразу подумала о Нате. Теперь ты можешь послушать песню на всех стриминговых платформах.

Иногда бывает так, что ты не хочешь быть героем, ты хочешь быть просто человеком, которого любят, ценят. И мне кажется, что Ната – одна из тех, с кем действительно можно разделить этот смысл, эту музыку, эту песню,

– говорит Джамала.

JAMALA x ONUKA – "Людина" (Official Lyric Video) – слушать песню онлайн:



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