Джамала объяснила, кто может составить наибольшую конкуренцию LELÉKA на Евровидении-2026

Джамала откровенно призналась, кого считает самыми сильными конкурентами LELÉKA на Евровидении-2026. По словам артистки, в этом году в конкурсе немало достойных соперников.

В частности, она отметила, что второй полуфинал, по ее мнению, оказался значительно мощнее первого. В эксклюзивном комментарии 24 Канала Джамала назвала имена действительно сильных конкурентов представительницы Украины.

Смотрите также Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026: под каким номером Украина

Кто составит достойную конкруренцию LELÉKA в финале Евровидения-2026?

Джамала объяснила, что второй полуфинал действительно оказался очень мощным, поэтому она уже заметила немало достойных конкурентов украинской представительницы LELÉKA.

В частности, певица назвала таких соперников: Францию – 17-летнюю исполнительницу Monroe с песней Regarde, Австралию – Дельта Гудрем с треком Eclipse и Болгарию – Dara с песней Bangaranga.

По словам артистки, настоящая особенность Евровидения-2026 заключается в том, что никогда нельзя предсказать, кто именно станет победителем. Зрителей может зацепить что угодно: песня, энергетика, вокал или харизма артиста. Поэтому сейчас прогнозировать победителя довольно сложно, хотя среди участников уже есть действительно сильные представители.

Кто из второго полуфинала прошел дальше?

Уже 14 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2026. А уже 16 мая зрители увидят гранд-финал, в котором на сцену выйдут представители разных стран, чтобы побороться за победу и покорить публику своими выступлениями.

Со второго полуфинала в финал уверенно прошли такие участники:

Болгария: DARA – Bangaranga

Украина: Leleka – Ridnym

Норвегия: Jonas Lovv – YA YA YA YA YA YA YA YA YA

Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Мальта: Aidan – Bella

Кипр: Antigoni – JALLA

Албания: Alis – Nân

Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Чехия: Daniel Zizka – Crossroads

Уже через считанные дни они представят свои страны на сцене гранд-финала Евровидения-2026.