24 ноября, 22:33
Джамала впервые показала лицо своего самого младшего сына
Основні тези
- Джамала впервые показала лицо своего самого младшего сына Алима публике.
- Малышу исполнилось полтора года.
24 ноября самому младшему сыну Джамалы исполнилось полтора года. Ранее певица публиковала фото Алима только со спины.
Теперь она впервые показала лицо мальчика публике. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Джа.
Не пропустите Евровидение 2026: рассекретили имена 15 артистов, которые примут участие в Нацотборе
Ранее в шоу "Утро в большом городе" знаменитость объясняла, что не показывает лицо Амира, потому что считает что еще рано. Она говорила, что почувствует нужный момент – и вот он настал, когда малышу исполнилось полтора года.
Джа поделилась фото с празднования с детьми.
Каждое утро особенное. Сегодня 1,5 года. Почтенный возраст,
– написала она под публикацией.
Что известно о детях Джамалы?
- Трех сыновей певица родила в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым.
- Самого старшего мальчика супруги назвали Эмир-Рахман, среднего – Селим-Гирай, а самого младшего, как мы уже отмечали выше, Алим.
- Джа трижды рожала в Украине и даже имела опыт партнерских родов.
- В воспитании детей ей помогают муж и родители.