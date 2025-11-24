Теперь она впервые показала лицо мальчика публике. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Джа.
Ранее в шоу "Утро в большом городе" знаменитость объясняла, что не показывает лицо Амира, потому что считает что еще рано. Она говорила, что почувствует нужный момент – и вот он настал, когда малышу исполнилось полтора года.
Джа поделилась фото с празднования с детьми.
Каждое утро особенное. Сегодня 1,5 года. Почтенный возраст,
– написала она под публикацией.
Что известно о детях Джамалы?
- Трех сыновей певица родила в браке с Сеит-Бекиром Сулеймановым.
- Самого старшего мальчика супруги назвали Эмир-Рахман, среднего – Селим-Гирай, а самого младшего, как мы уже отмечали выше, Алим.
- Джа трижды рожала в Украине и даже имела опыт партнерских родов.
- В воспитании детей ей помогают муж и родители.